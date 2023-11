Fran Jordi se negó a mentir sobre las circunstancias de la muerte de su amigo Alejandro Jiménez. En ese momento comenzó su calvario ante los insultos y amenazas de sus propios "hermanos legionarios" y superiores. Recuerda haber tenido "una crisis de ansiedad" porque le amenazaron antes de participar en un ejercicio de tiro con fuego real. "No me pegaron un tiro porque era la vía más difícil", denuncia en 'Salvados: Caballero Legionario'.

Por esta razón informó al teniente de que no iba a formar parte del ejercicio, por lo que le enviaron con el capitán psicólogo, quien le advirtió: "Si me vas a grabar, date media vuelta y sal por donde has venido". Finalmente, la decisión que tomó el profesional fue tramitar su baja. Sin embargo, explica que encontró su taquilla forzada: "Me habían robado cosas". Días más tarde recibió una denuncia por tenencia ilícita de munición de fuego real en su taquilla. "Esa munición me la colocaron ellos. Yo no tenía eso en mi taquilla", denuncia Jordi.