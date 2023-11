El legionario Fran Jordi fue testigo de la muerte de su compañero Alejandro Jiménez, quien perdió la vida por un disparo durante la realización de unas maniobras en 2019. "Vino la ambulancia con personal que no estaba cualificado para poder reanimarlo y se lo llevaron en una camilla", narra durante una entrevista con Gonzo en el programa Salvados.

"Había caído un compañero, no sabíamos qué iba a pasar con él y teníamos miedo a que no pudiera salir de esa. Fueron momentos muy duros", rememora el joven militar, quien reconoce que lloró mientras su compañero permanecía "tirado" en el suelo. Fue entonces cuando un sargento, a gritos, le dijo lo siguiente: "No llores, maricón de mierda'. Aquí has venido a morir, y si no, te vas a trabajar al Mercadona". "Esa reacción no me la esperaba", reconoce Jordi.