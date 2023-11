Juan José Jiménez recibió la llamada de la ministra de Defensa, Margarita Robles, un día después de la muerte de su hijo Alejandro, joven legionario que participaba en unas maniobras en las que recibió un disparo. "Detecté que la señora estaba haciendo el papel de ministra y estaba leyendo un papel que le habrían debido pasar en el que decía quién soy y lo que me tenía que transmitir", asegura durante una entrevista con Gonzo en el programa 'Salvados: Caballero Legionario'.

"Tuve la sensación de que solo le faltaba pronunciarme las comas y puntos de ese papel. Y así se lo hice saber a la ministra, que no me parecía bien lo que estaba haciendo", rememora. El progenitor recalca que Robles "estaba leyendo un folio". "No me estaba hablando con el corazón", insiste Jiménez, quien considera que un pésame se ofrece "con el corazón, no con un folio".