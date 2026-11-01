"Nació tras el suicidio de mi hermana, pensamos que había que hacer algo bonito de algo tan duro": Lola Fernández Ochoa, sobre la Fundación Blanca

Lola Fernández Ochoa explica en Salvados cómo la muerte de su hermana Blanca impulsó la creación de una fundación para acompañar a los deportistas de élite y evitar su desamparo psicológico tras retirarse.

El suicidio de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa llevó a su hermana, Lola Fernández Ochoa, a impulsar una entidad para acompañar a los deportistas de élite durante su carrera y, especialmente, cuando llega el momento de retirarse. En Salvados, la hermana de la también medallista olímpica explica junto a Almudena Cid y Fernando Romay la importancia de cuidar la salud mental de los atletas y prepararles para una vida más allá de la competición. "Pensamos que de algo tan duro había que hacer algo bonito", afirma.

La pérdida de Blanca llevó a su hermana a tomar conciencia de una realidad que, según cuenta, afecta a más deportistas de los que podría parecer. De hecho, en la Fundación recibieron llamadas de atletas que les confesaban que habían atravesado situaciones similares. "No sabes la cantidad de deportistas que me llamaban y me decían que ellos lo habían intentado pero que no habían tenido el valor de hacerlo", lamenta.

🡆 José María García: "Hace unos meses, Blanca Fernández Ochoa fue a la Federación a pedir trabajo porque estaba en una situación terrible"

La crisis de identidad

Durante la entrevista, Almudena Cid, pionera en la lucha por que se reconozca en la vida laboral el tiempo que los deportistas dedican a las competiciones y entrenamientos, pone el foco en uno de los principales problemas que afrontan los deportistas cuando se retiran. "Vive una crisis de identidad", explica la exgimnasta, que disputó cuatro finales olímpicas. "Cree que en la retirada se va todo su ser. Y es mentira, no es real", recalca.

"Pero es muy difícil de ver cuando se apaga todo de golpe, donde no tienes a dónde ir, donde no sabes para dónde tirar", admite. Por eso, considera fundamentales los programas que ofrecen acompañamiento a los atletas, entre ellos el PROAD, la atención al deportista y la propia Fundación Blanca. "Donde poder desahogar, donde recibir un auxilio".

Fernando Romay también reflexiona sobre el aislamiento en el que viven muchos deportistas durante sus años de máximo rendimiento. "Tal como tienen asistentes técnicos, asistentes físicos, asistentes médicos, de todo tipo, también tendrían que tener asistentes que les integrasen en la sociedad", defiende.

"Al día siguiente no tienes nada, no tienes paro, no tienes nada"

Lola Fernández Ochoa describe el vacío que puede aparecer cuando termina la vida profesional de un atleta. "Al día siguiente no tienes nada. No tienes paro, no tienes nada", denuncia. A la desaparición de la rutina se suma también la pérdida de la adrenalina que acompañaba a cada entrenamiento y competición.

La hermana de Blanca reclama que el apoyo psicológico no se limite a los profesionales que trabajan con los deportistas para mejorar sus resultados. "Faltan talleres, falta esa figura que te ayude a integrarte en esa sociedad civil", opina.

Las medallas olímpicas, guardadas en un cajón

Fernández Ochoa, gracias a la Fundación, ha sabido que muchos atletas retirados guardan las medalla que tanto les costaron conseguir en un cajón. Un símbolo de su estado emocional, sin duda. Entre ellos estaba su hermana Blanca. "Ella tenía una caja de cartón que ponía: 'Medallas de los cojones'", recuerda. La frase sorprende a Gonzo, que rememora el impacto que tuvo al menos una de esas medallas para todo el país y cómo miles de personas siguieron su triunfo por televisión.

Para Lola Fernández Ochoa, que figuras conocidas como Simone Biles hablen abiertamente de sus dificultades y de la necesidad de pedir ayuda contribuye a romper barreras. "A mí que salga Morata diciendo que lo ha pasado mal, o Iniesta, que salgan casos de gente que lo ha contado, yo creo que es el mejor ejercicio de cara a la sociedad", afirma. "Un ídolo tuyo pide ayuda. Jolín, si para ti es un ídolo, pues tú también lo puedes hacer", comenta.

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