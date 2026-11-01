Almudena Cid, Fermín Cacho y otros deportistas denuncian la imposibilidad de cotizar para una jubilación justa: "Tendré que trabajar hasta los 80"

Varios exolímpicos explican en Salvados cómo los años dedicados a competir no siempre se reflejan en su vida laboral y reclaman una regulación que les permita acceder a una jubilación digna.

Salvados reúne a varios deportistas que representaron a España en competiciones internacionales para abordar una de las consecuencias menos visibles de sus carreras: los años que pasaron entrenando y compitiendo no les cuentan a efectos de cotización. En el encuentro organizado por el COE con motivo del trigésimo aniversario de Atlanta 1996, Almudena Cid plantea a sus antiguos compañeros cómo cambiaría su futuro si se reconociera parte de ese tiempo como vida laboral.

La exgimnasta explica que el problema afecta a quienes fueron considerados amateurs durante su etapa deportiva. "Estamos trabajando por la cotización de los deportistas, ya lo sabéis", comenta a sus compañeros por los pasillos. Después pregunta cómo les influiría que se regularan los años que pasaron formando parte de los equipos nacionales.

Pablo Usoz, plata en Atlanta 96 en hockey hierba explica que, si no se reconoce ese periodo, no llegará al número de años exigido cuando se jubile. "No voy a llegar al tope de años que están pidiendo ahora", señala. Una pequeña ayuda, añade, podría permitirle completar la cotización necesaria: "No me penalizarían en los últimos años de jubilación".

Valentí Massana, bronce en Atlanta 96 en marcha atlética, explica que, en su caso, la regulación podría cubrir los años que le faltan para acceder a una jubilación justa. "Me toca jubilarme a los 67, pero habría cotizado 34 años. Me quedarían cuatro años y medio por cotizar", detalla. Aunque como deportista de élite podrían reconocerle hasta 15 años, considera que bastaría con que se le computaran los necesarios para completar su vida laboral.

El problema también aparece en el testimonio de otro de los deportistas, Fermín Cacho, que recuerda que fue campeón olímpico en Barcelona, subcampeón en Atlanta y se retiró en 2003, con 33 años. Durante su carrera apenas cotizó. "Lo que he cotizado a la Seguridad Social es por lo que trabajaba antes de correr", explica. Y añade que, en aquella época, la condición de amateur implicaba que no tenía derecho a Seguridad Social, aunque sí debía pagar impuestos.

El testimonio más contundente llega cuando Pedro García Aguado, oro en Atlanta 1996 y plata en Barcelona 1992, explica su situación actual. Tiene 57 años, está a punto de cumplir 58 y ha cotizado poco más de veinte años, pese a haber pasado 14 en la élite. "Si quiero cobrar el 100% de mi pensión, me parece que tengo que estar cotizando 30 y pico años, ¿no?", plantea. "Creo que voy a tener que trabajar hasta los 80", se teme.

También interviene una exnadadora, María Peláez, que se retiró con casi 34 años. Explica que tomó la decisión porque no podía vivir de la natación: "No se ganaba dinero y no estaba cotizando". Para ella, la regulación puede marcar la diferencia entre llegar a la edad de jubilación con los años necesarios o quedarse fuera.

Almudena Cid destaca el esfuerzo que está realizando el colectivo para conseguir cambios. "El palizón que se está dando Almudena en todo esto", comenta Cacho. La exgimnasta responde que lo está llevando bien y expresa su deseo de que la reivindicación salga adelante: "Bueno, ojalá lo consigamos".

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