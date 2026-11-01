La situación económica de Almudena Cid tras su retirada en Pekín 2008: "Ese beso al tapiz me costó 18.000 euros"

Almudena Cid, la exgimnasta olímpica, explica en Salvados que despedirse de la competición en los juegos de Pekín supuso renunciar a la beca de la siguiente temporada, vinculada a sus resultados deportivos.

La retirada de Almudena Cid en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 tuvo una imagen muy reconocible: la gimnasta besando el tapiz para despedirse de la competición. Sin embargo, aquel emotivo gesto también tuvo una consecuencia económica inmediata. En su conversación con Gonzo en Salvados, la exdeportista explica que dejó de percibir la beca que le habría correspondido por sus resultados en la siguiente temporada.

"En el momento en que tú te retiras, dejas de cobrar esa beca", explica. El resultado que había conseguido en aquellos Juegos le daba derecho a una ayuda de 18.000 euros para la temporada siguiente. "El beso más caro de mi vida".

La historia de Almudena forma parte del análisis que el programa de laSexta realiza sobre la situación de los deportistas de élite cuando dejan de competir. El programa muestra cómo el final de una carrera no solo implica abandonar los entrenamientos y las competiciones, sino también perder sus ingresos, siempre vinculados a los resultados... y tener que lidiar con la sensación de que todo ha llegado a su fin a muy corta edad.

La cifra también permite entender las condiciones económicas en las que se desarrollaba su carrera. La exgimnasta explica que las becas dependían de los resultados y que ella, que se encontraba entre las ocho mejores gimnastas del mundo, era una de las privilegiadas.

"Yo fui imagen de Europa de una marca, imagen de una empresa telefónica...", cuenta. Esos ingresos le permitieron afrontar algunos gastos que, de otro modo, habrían recaído sobre ella. "Con ese dinero empecé a pagarme mis autónomos", explica. "Si de esos 18.000 euros, encima, te tienes que hacer responsable de tu alta en la Seguridad Social...", señala. Y concluye con una reflexión sobre las condiciones económicas de la alta competición: "No hacemos deporte por dinero. Está clarísimo que no es por dinero".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.