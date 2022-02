La periodista deportiva Paloma del Río confiesa haber temido que Gervasio Deferr se suicidará. Pero asegura que no es por el único. "Hay muchos casos en el deporte de elite y en la gimnasia. Ha habido gente que ha salido muy perjudicada porque no ha conseguido éxito o porque se han tenido que retirar antes de tiempo", explica la periodista. "Son 'deportistas milagro' y no tiene todo ese soporte, esa malla que les reconduzca a tener una vida civil equilibrada como el resto de los mortales", afirma Del Río.

Con emoción en los ojos, asegura que el suicidio de Blanca Ochoa la dejo marcada. "Blanca lo intento, no le entendimos. A ver si la gente ve los seres humanos que hay detrás de todos estos chicos que lo intenta tanto desde pequeños y que solo quieren ser deportistas", cuenta la periodista en un emotivo testimonio que puedes ver en el vídeo superior de la noticia.