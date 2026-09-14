El domingo, en Salvados, Gonzo entrevista a Joaquín Reyes (con la aparición estelar de Miguel Maldonado): "El manchego es muy guasón"

"Nunca imaginé que esta broma de hacer parodias manchegas me iba a dar para tanto", reconoce el humorista Joaquín Reyes en el próximo programa de Salvados que se emitirá el domingo en laSexta.

El bañador y la camisa hawaiana son el improvisado uniforme que visten Gonzo y el humorista Joaquín Reyes durante parte de la entrevista que podremos ver el próximo domingo en Salvados, en laSexta. Una conversación en la que, como era de esperar, el sentido del humor es el gran protagonista.

La broma, la tontería, las cancioncillas y el chascarrillo son los ingredientes de un programa que va un paso más allá y nos permite conocer al famoso cómico como nunca antes. Querido en toda España y adorado en Castilla-La Mancha, Reyes presume de haber hecho "mucho proselitismo de La Mancha" y cree que eso es algo que la gente "agradece".

"El manchego es muy guasón, muy socarrón. Ve venir al que viene de lejos, porque como no hay relieve, ya lo va evaluando desde lejos. No es como la gente que vive en un valle, que se lo encuentra y se sorprende", reflexiona sobre sí mismo y sobre sus paisanos en este breve adelanto promocional.

El humorista reconoce que nunca imaginó que "esta broma de hacer parodias manchegas" iba a darle "para tanto". "Soy practicante. A lo mejor no tengo tanta fe como Christian Gálvez, pero sí, tengo fe", afirma durante una conversación con el periodista en la que también se sincera sobre cuánto echa de menos a sus padres.

El avance desvela, además, una de las grandes sorpresas del próximo programa: la aparición estelar de Miguel Maldonado, otro de los grandes cómicos españoles, que llega con un recadito para Trump.

Reyes también da su opinión sobre la gala de los Goya que presentó y habla de cómo trata a sus admiradores cuando las cámaras se apagan: "No les voy a poder hacer reír siempre, pero ser amable... es un mínimo. Una sonrisa es mejor que un yate".

El domingo, en Salvados, Joaquín Reyes.

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