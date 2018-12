El presidente de Vox, Santiago Abascal, se mostraba orgulloso de no dejar entrar a Jordi Évole y al equipo de Salvados en los actos del partido. "Nos permitimos el lujo de decirle a Évole que no sólo no le damos una entrevista sino que no le acreditaremos en nuestros actos".

Pero Salvados sí estaba, y todo lo que vio desde dentro se desvelará este domingo, a las 21:25 horas en laSexta.