El 13 de febrero de 2019 los independentistas no aprobaron los Presupuestos de Pedro Sánchez, lo que originó la convocatoria de elecciones generales. En ese momento, en Ciudadanos se vive un debate interno importante para decidir su estrategia electoral. "Hay que tomar una decisión, porque hay que posicionarse y la gran decisión es un veto claro y expreso a Pedro Sánchez, inédito hasta el momento, porque Cs había ido a todas las elecciones como un partido abierto", explica la periodista Paloma Esteban, que afirma que también querían dejar claro a los votantes de derecha que el PP no tenía futuro.

"Nosotros dijimos con quién íbamos a pactar y le dijimos a la gente, 'no vamos a pactar con Sánchez'", afirma Begoña Villacís, que asegura que era "un no a la mentira". En la misma posición se encuentra Juan Carlos Girauta que defiende que los buenos resultados de esas elecciones demuestran que la estrategia contra Sánchez funcionó.

Y es que con el "no es no" van a conseguir los mejores resultados de su historia. 57 diputados colocan a Ciudadanos como tercera fuerza, a solo nueve del PP. "El 28 de abril de 2019 se demuestra que lo que nuestros votantes querían era esa claridad", defiende Girauta, pero Garicano se muestra en contra de esta idea: "Yo diría que ese resultado fue a pesar de esa estrategia. La realidad es que se trata de una un número de escaños mucho menor del que anticipaban las encuestas desde, digamos, la moción de censura".

Esos resultados originaron que hubiera una mayoría aplastante de PSOE y Ciudadanos, pero Rivera seguía insistiendo en su "no" a Sánchez. Pero, ¿en algún momento pensó el PSOE en Rivera como socio preferente para configurar un gobierno? Mientras Ábalos asegura que sí, Begoña Villacís lo niega afirmando que el "PSOE no dio ni un solo paso para pactar con Cs". Unas palabras que desmiente Toni Roldán y es que el exmiembro de Ciudadanos asegura que le llamaron líderes del PSOE: "Nos llamaron a todos, pero teníamos un mandato claro de no negociar, solo se pactaba con la derecha". Además, Toni Roldán se muestra muy duro con la decisión de Rivera: "Si te quieres quedar fuera del Gobierno y ser idiota, pues lo haces".