¿Interrumpir un embarazo más allá de la semana 20 tiene puntos en común con un parto? "Muchos", afirma tajante la doctora, que explica que "la interrupción en sí todos". "Aquí lo único es que si es un feto vivo o es un feto muerto", explica Arévalo. Pero, ¿qué complicaciones se pueden dar en una interrupción del embarazo? ¿por qué en Cataluña lo hacen preferentemente en centros públicos? La doctora explica por qué en Cataluña, a diferencia por ejemplo de Murcia, sí se realizan abortos en hospitales públicos y es que la seguridad de la madre es esencial.

Pero, ¿entonces por qué hay comunidades que no hacen abortos en hospitales públicos? Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2019, el 85% de las interrupciones del embarazo fueron en centros privados. Hay cinco comunidades en donde no se realizó ningún aborto en un centro público. ¿Qué comunidades son? ¿Existen las mismas garantías de calidad en todo el territorio español para una mujer que decide interrumpir el embarazo?

Hay 12 provincias donde no se ha practicado ningún aborto o no se ha reportado ningún aborto desde el año 2015 y hay ocho donde no se practica un aborto en los últimos 30 años. ¿Qué realidad de país desprenden estos datos? ¿Cuáles son los motivos que hay detrás de la decisión de algunas provincias o comunidades de no practicar abortos en un hospital público? La doctora y Gonzo dan los detalles en el vídeo principal de la noticia.