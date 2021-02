"¿Creéis que las personas que viven en estas condiciones se imaginaban que sería así cuando salieron de sus países de origen?", pregunta Gonzo a Sanavé y a Iñaki Williams tras mostrarles el campamento de temporeros en el que viven migrantes en Almería. Ambos están de acuerdo que "no", pero ¿la gente por qué emigra?

"Los que están llegando a Canarias igual casi no conocían los nombres de las islas. Lo que iban a buscar es una oportunidad", afirma Savané, ex jugador de baloncesto y nacido en Senegal. Savané lo tiene claro: "Cuando se habla de efecto llamada, me parece la mayor tontería escuchada. No hay efecto llamada sino un efecto de huida porque se está huyendo de unas situaciones y no solo de guerras o del hambre, sino la falta de cualquier tipo de perspectiva o esperanza en la vida".

El ex deportista recuerda las charlas que da en Senegal: "Me han pedido dar charlas a jóvenes sobre el no viajar, y he dejado de hacerlo, porque con qué cara yo me pongo delante de estas personas y les digo que no cojan un cayuco, ¿para que se queden ahí a morir a fuego lento?". Eso sí, Savané señala que "a una persona individualmente" siempre le dirá que "'no lo haga' porque se está jugando la vida".

"Senegal ha perdido a más personas por los naufragios de las pateras que por la COVID en este 2020. Entonces, todo el mundo está en contra de ello, pero, aun así, no lo puedes parar. Esto seguirá pasando porque ha pasado toda la vida", insiste Sanavé, que recuerda en que "en España, cuando llegó la crisis de 2008, docenas de miles de jóvenes españoles, se fueron fuera a buscarse la vida a Alemania, a Inglaterra porque tienen un pasaporte de la Unión Europea que lo permite". "Esas personas hacen exactamente lo mismo, pero se les criminaliza", concluye.

