En el año 2020, llegaron 22.000 personas a Canarias. Es un 800% más que el año anterior. ¿Creen que se mira distinto al migrante que llega en patera que al migrante que llega en avión? "Totalmente", responden Sitapha Savané e Iñaki Williams. "Si vienes de un sitio donde hay una guerra y una bala te podría matar, te podemos acoger, pero si vienes de un país donde el hambre te podría matar, ya no. Vas a morir igualmente", lamenta Savané, que denuncia que "decidimos nosotros, porque ahora somos Dios, para decidir salvar un tipo de muerte y no el otro".

"La imagen que tenemos de la inmigración irregular, es un negro o marroquí en una patera llegando a Canarias o cruzando el Estrecho. Pero las cifras dicen que, ahora mismo, el 80% de las llegadas de inmigrantes irregulares vienen de las Américas", señala Savané, que explica que "el 60% viene de tres países, Colombia, Venezuela, Honduras". "La llegada en cayuco o saltando la valla de africanos resulta que representan solo un 10% de los 400.000 y 500.000 inmigrantes irregulares en España", insiste el ex jugador de baloncesto.

Además, la Organización Mundial de la Salud ha denunciado que en África no han llegado las vacunas todavía. Solo han llegado a un país, a Guinea, y han llegado 25. "Como africano, como descendientes de africanos, cuando veis que una situación de emergencia en todo el planeta, a África solo han llegado 25 vacunas, ¿qué es lo que pensáis?".

Pregunta Gonzo a Williams y Savané, quien critica duramente esta situación y desigualdad en el vídeo principal de esta noticia donde manda un mensaje a la Unión Europea: "Europa no tiene el deber de desarrollar África ni tiene la capacidad aún queriéndolo. Esto ya se ha visto. Eso tiene que venir de los propios africanos. Pero lo que hace falta es que pare el expolio, que lleva siglos, desde la esclavitud al colonialismo, neocolonialismo. Así que, no es tanto "dame de comer", sino "levanta el pie de mi cuello", que yo me pueda levantar a intentar construir algo aquí. Solo entonces esto parará".

"Con la crisis españoles emigraron, los migrantes hacen lo mismo"

"El efecto llamada es la mayor tontería que he escuchado, eso no existe, lo que existe es el efecto huida", critica Sitapha Savané, que los migrantes que vienen a España hacen lo mismo que los jóvenes españoles que emigraron a Alemania".