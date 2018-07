AFIRMA QUE ETA FUE LA CAUSANTE DE LOS "ERRORES"

El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, afirma que si ETA no hubiera matado nunca, no habrían existido "errores" en la lucha contra el terrorismo. "Más guerra sucia que la que desencadenó ETA, no puede ser la de los GAL", afirma.