Gonzo entrevista en Salvados a Jorge Fabra, Gonzo habla con el presidente de Economistas frente a crisis y expresidente de Red Eléctrica Española, al que cuenta cómo le ha costado entrevistar a gente relacionada con las eléctricas para este programa especial sobre la luz. "En este programa hemos intentado

sentarnos con la ministra, con la vicepresidenta de Transición Ecológica. Después de varios "noes", hablamos cinco minutos con ella porque la fuimos a buscarla a un acto", explica el periodista, que recuerda cómo también han dicho que no "presidentes y CEOs de compañías eléctricas, exministros de Industria e incluso la presidenta de la patronal eléctrica".

"¿Por qué nadie quiere hablar de este tema, cuando tienen responsabilidad sobre lo que está sucediendo?", pregunta Gonzo a Jorge Fabra, que responde que "el tema de los altos precios de la electricidad, de la evolución de la inflación, cómo afecta de manera diferente a cada uno de los consumidores, está provocando una tensión política". "La opacidad del sector es enorme. Es enorme también para las propias autoridades reguladoras, para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y también para el propio Gobierno, que es el regulador máximo", lamenta Fabra. Pero, ¿por qué no interesa que el sector de la energía sea transparente, que se pueda entender cómo funciona?

"Bueno, no les interesa a algunos a otros sí nos interesa", afirma y señala que "no les interesa a las empresas, porque estaríamos viendo cuáles son sus márgenes y descubriríamos que sus márgenes son márgenes de escándalo". "Hay que tener en cuenta que las cuatro empresas eléctricas es un oligopolio clarísimo. Entre estas cuatro empresas concentran el 70% o el 80% de la energía que se comercializa y que se produce. Entonces, la transparencia pondría de manifiesto que estas empresas, estas cuatro empresas en su conjunto, estaban generando beneficios imprevistos completamente, lo que se llama 'beneficios caídos del cielo'", afirma Fabra.

"Es un disparate que no se sepan cuáles son los costes de producción", critica Fabra, que explica que "esto solamente se puede resolver mediante auditorías regulatorias". Además, afirma que "la energía es un bien esencial del cual no podemos prescindir": "Hasta tal extremo no podemos prescindir, que realmente podríamos decir que ni siquiera lo demandamos. Simplemente apretamos el interruptor y se enciende la luz". Pero, ¿hay el libre mercado en la electricidad? ¿puede alguien hacer una central nuclear hoy? ¿puede construirse un aprovechamiento hidroeléctrico? ¿Acaso tenemos más ríos de los que tenemos? ¿Hay intervencionismo terrorífico del Estado en el sector energético español? ¿pueden las eléctricas cerrar las centrales nucleares como amenazaron al Gobierno? Fabra responde a todo en el vídeo principal de esta noticia.

"En este segmento no hay libertad de entrada y si no hay libertad de entrada, no hay competencia y si no hay competencia, la formación de los precios no tiene nada que ver con los costes", insiste Fabra, que también explica que "bajar impuestos y colgar sobre los Presupuestos Generales del Estado algunos costes no tiene nada que ver con el precio de la electricidad".