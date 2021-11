Alberto Rodríguez afirma que Pedro Sánchez no le ha llamado después de que le quitaran su acto de diputado de Unidas Podemos y abandonara la política, pero, ¿ha hablado alguna vez con el presidente del Gobierno? "Sí, coincidimos en una ocasión, íbamos a una rueda de prensa que se presentaba un acuerdo de presupuestos y coincidimos y hablamos sobre la altura", destaca Rodríguez, que afirma que le hizo una broma de la altura: "La típica conversación trivial en lo que esperas que ocurra algo importante, pero nada más, de política no, no, nunca".

Además, el exdiputado afirma que el PSOE no le ha decepcionado porque nunca ha esperado nada de ellos: "Yo vengo del movimiento social, de las movilizaciones y de gritar, 'PSOE y PP la misma mierda es'".

"El PSOE ha robado el acta de diputado a los canarios"

"Le dije a Batet que estaba haciendo el trabajo sucio a los que no se atrevían a hacerlo", afirma Alberto Rodríguez tras quitarle el acta de diputado: "Ha sido una interpretación política de la sentencia".