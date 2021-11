Alberto Rodríguez recuerda en este vídeo cómo se enteró de que había perdido el acta de diputado: "Me llama Meritxell Batet directamente y me dice básicamente que me van a despojar del acta, que en función de la situación, de lo que ha visto en la sentencia y demás, que le causa dolor y que la relación ha sido buena estos años y demás, pero que es lo que tiene que hacer". "Yo le dije que querían hacer una cacicada tremenda, porque en la sentencia no pone eso", explica Rodríguez, que afirma que "el Tribunal Supremo no se atrevió a poner eso porque sabe que era totalmente contrario a derecho y era una barbaridad democrática": "Le dije que estaba haciendo el trabajo sucio de lo que otros no se atrevieron a hacer".

"Es ella realmente, por lo tanto, el Partido Socialista, quien le ha robado el acta de diputado a 64.000 canarios y canarias. Es grave", denuncia Rodríguez, que afirma que el Partido Socialista ha tenido algo que ver en la decisión de la presidenta del Congreso: "Es la presidenta del Congreso no de manera individual, es miembro del Partido Socialista, una dirigente destacada, y está ahí por ser diputada del Grupo Socialista. Por lo tanto, entiendo yo lo que siempre he dicho, si yo hubiera sido otro diputado, con otro apellido, otra procedencia, a lo mejor no se hubieran atrevido a hacerlo".

"Creo que a muchos del arco parlamentario, si les hubiera pasado, todavía tendrían su acta. Sin duda. Como se dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas", insiste Alberto Rodríguez, que analiza la sentencia. Y es que en ella, se le condena a un mes y 15 días de prisión, pero se sustituye la pena por un pago de una multa de 540 euros, algo confiesa que pagó ya el primer día. En esa sentencia hay una frase de la discordia en la que se explica que la suya es una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser votado, durante un mes y 15 días.

"Es que es obvio, es lo que pusieron en la sentencia", afirma Rodríguez, que denuncia "que lo demás han sido interpretaciones políticas de la sentencia a posteriori", algo que califica de "muy grave": "Es que el problema es ya no solo que me condenaran en un proceso injusto de criminalización y un montaje, sino que me están aplicando otra condena diferente a la que me pusieron".

Ha recibido apoyo de políticos de PP y PSOE

Alberto Rodríguez confiesa qué políticos le mostraron su apoyo, incluso, altos cargos de otros partidos y carga contra el Gobierno de coalición: "No parece que hiciera mucho para evitar que perdiera el acta".