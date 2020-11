Después de que Gonzo pregunte a José Manuel García Margallo y José Bono si "es mal patriota Juan Carlos I por no pagar impuestos", el exministro afirma que "pagar impuestos es una obligación", pero defiende el legado del rey. "Estamos hablando de un reinado de 39 años que empezó en circunstancias muy difíciles, en aquel momento teníamos a medio ejército sublevado y ETA mataba más que en dictadura, eso no se puede ignorar", recuerda Margallo que realiza una pregunta a José Bono y Gonzo: "Es mejor una monarquía parlamentaria como la que tenemos con don Felipe VI o es mejor una República apadrinada por Podemos, Bildu, Esquerra Republicana y demás compañeros?".

"También me imagino una república presidida por Aznar y me da miedo", responde tajante el socialista José Bono. "En fin, entre Aznar y Bildu, espero que elijas a Aznar", contesta, por su parte, el exministro del PP. Además, ambos reflexionan con Gonzo sobre qué se debería cambiar para que no haya sorpresas con Felipe VI como ha habido con Juan Carlos I.

El día que Bono dijo 'no' a un "duro" rey Juan Carlos

¿Alguna vez tuvo que decirle 'no' al rey Juan Carlos porque quería meterse donde no debía o no podía? José Bono contesta rotundo que sí, y muchas. Así lo confiesa el exministro y expresidente del Congreso en este vídeo de Salvados.