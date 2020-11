El expresidente del Congreso de los Diputados José Bono y el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo hablan con Gonzo sobre la relación del rey Juan Carlos con la política española. ¿Se metía el rey donde no debía? Bono recuerda el día que Juan Carlos I le "sometió a un despacho en el Palacio Real".

"Fue contundente y duro, pero le dije que siendo yo ministro de Defensa no iba a aceptar la propuesta que me estaba haciendo", explica Bono, que recuerda cómo ante esta negativa, el rey llamó al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "El ministro de Defensa no me quiere hacer caso", se quejó el entonces rey a Zapatero, según recuerda Bono. Puedes conocer la reacción de Bono tras conocer esta llamada y los detalles completos de la anécdota en el vídeo principal de la noticia.

La sorprendente llamada de Juan Carlos I a Bono

José Bono confiesa en Salvados una llamada que recibió del rey Juan Carlos cuando todavía era presidente del Congreso para agradecerle que no aceptaran en la Mesa preguntas sobre él. Además, Gonzo y José Manuel García-Margallo mantienen un tenso momento al hablar de la transparencia de la economía de la familia real.