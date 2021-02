"Probablemente, la pregunta que te vaya a hacer es bastante inocente", reconoce Gonzo al ex jugador de baloncesto Savané, al que le pregunta si ha sufrido el racismo dentro de una cancha de básquet. "Sí, lo he sufrido", destaca Savané, que recuerda cómo en su primera temporada en España le gritaron "mono"o "negro de mierda": "Mi reacción en aquel momento, tenía 22 años, era más de rabia y de decir, 'ahora os vais a enterar'".

"Mi manera de devolverlo era machacar aquel equipo, pero te marca, te molesta, te fastidia y aprendes por desgracia, a llevarlo, porque se ha normalizado demasiado en el deporte", lamenta Savané.

Por su parte, Iñaki Williams recuerda con Gonzo el mal momento que pasó cuando en el estadio de Cornellà, jugando contra el Espanyol sufrió insultos racistas. Unos insultos que en su acta, el colegiado Sánchez Martínez no reflejó. ¿Por qué pasa esto? "Por falta de educación", responde tajante Williams. "Pero creo que si me tiene que pasar a mí para que la gente cambie, cambie de actitud o abra los ojos, pues lo aceptaré y lo asimilaré de la mejor manera posible", explica el futbolista.

Pero, ¿creen que es importante que la Justicia también juegue su papel cuando suceden estas cosas? Ambos responden en el vídeo principal de esta noticia, donde también hablan del papel fundamental que tienen el resto de jugadores, del propio equipo y del contrario, cuando se escuchan estos insultos racistas. Y es que recuerdan cuando antes cuando Eto'o o cualquier jugador se intentaba marchar del campo por insultos racistas "le agarraban" y le decían que "no hiciera caso".

"A mí me recuerda hace 40 años, cuando decían a las mujeres, 'bueno, te pega un poquito, pero es que, mujer, ya sabes, sigue ahí, no pasa nada'", recuerda Savané, que insiste en que "esto no se puede aceptar ya". ¿Se habla de estas cosas en el vestuario? ¿Se dice qué hacer si vuelve a pasar esto? Iñaki Williams cuenta en el vídeo cómo reaccionaron sus compañeros y qué le dijo Iker Munians tras recibir los insultos racistas en Cornellà.