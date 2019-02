La anécdota de Alfonso Guerra para explicar por qué no está en el Consejo de alguna compañía eléctrica

El exvicepresidente descartaría meterse en política con 20 años, si no hubiese sido por la dictadura que atravesaba España: "Yo con 20 años tenía otras aspiraciones, mi ilusión era el teatro y la poesía, pero la dictadura me lo prohibía todo y pensé que había luchar contra esto".

Tras ello, ha señalado que se quiso marchar en varias ocasiones: "En el 77 cuando llegó la democracia me quise ir y en el 82 cuando ganamos con 202 diputados también, pero no me han dejado".

Después de 35 años dedicado al Ejecutivo, el exdiputado ha explicado cómo comenzó a cambiar su visión del momento político: "Pero ya, a partir del año 2012 yo empecé a ver que la política en España empezó a adquirir un carácter un poco raro para mi manera de pensar, ya en el 2014 quedé bastante harto de aquel año y en enero del 2015 vi que tenía que irme, vi venir el Parlamento que hay ahora".

Sobre cómo no ha pertenecido nunca a una gran empresa, Guerra ha negado que nadie le ofreciera encargarse de un Consejo de Administración de una compañía eléctrica: "Primero no quiero y lo segundo es que ni me lo proponen".

El exdiputado se ha atrevido incluso a ejemplificar con una anécdota por qué no está en el consejo de ninguna compañía: "Un político de la derecha, razonable, me dijo "entre tu y yo no hay diferencias, somos iguales", y le dije "no, cuando tu salgas de este puesto seguramente te ofrecerán alguna empresa a mí no"".

Guerra ha continuado explicando lo que entiende como poder, y la influencia del mismo. Para lo que ha agregado una cita de un analista italiano sobre la influencia del poder: "El poder casi siempre corrompe y a algunos antes de llegar. El poder cambia mucho a las personas".

