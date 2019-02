Sale a la luz la verdad de una mentira. Cuando se cumple un lustro de la emisión de Operación Palace, el falso documental sobre el intento de golpe de Estado del 23F, Salvados cuenta la intrahistoria del programa.

Víctor Morilla, realizador de Operación Palace, explica que en Operación Palace "nadie se negó a decir una línea del texto por problemas con la historia real". Sin embargo, cuenta que llegaron a grabar a Anna Balletbò, diputada en el Congreso el 23F, pero después decidió que prefería no aparecer.

La propia Balletbò ha aclarado por qué tomó esta decisión: "Hay cosas en la vida sobre las que no me importa el concepto, me siento cómoda o no me siento cómoda. ¿Quiero hacer de actriz o voy de testimonio? No estaba de acuerdo con confundir".

La exdiputada ha contado que decidió enviar un burofax para dejar claro que no quería salir en Operación Palace y ha dicho que la respuesta fue que estuviera tranquila, que no saldría, pero que, por favor, no contara lo que estaban preparando. "La única cosa que me pidieron es que yo no divulgara eso porque esta ficción tenía que ser una sorpresa", responde.

Las contundentes razones de Iñaki Gabilondo para no repetir Operación Palace: "Ahora nos hemos metido en el sucio jardín de las 'fake news'"

"En los últimos cinco años, las 'fake news' se han convertido en un problema gravísimo para la sociedad", según dice Iñaki Gabilondo. Precisamente, como muestra el vídeo, por esta razón, ahora el periodista no repetiría Operación Palace.

Felipe González dijo 'no' a participar en el falso documental sobre el 23F, Operación Palace

Vanesa Legaspi, directora de producción de Operación Palace revela que Felipe González rechazó participar en el falso documental: "Dijo que no, obviamente, porque tiene mucha más información de la que podríamos tener en el programa".

Cuando las quejas contra Operación Palace llegaron hasta la Federación de Asociaciones de Periodistas

Después de Operación Palace, hubo mucha gente que defendió el programa, sin embargo también hubo quienes se sintieron ofendidos. Sus quejas, como muestra el vídeo, llegaron hasta la Federación de Asociaciones de periodistas.