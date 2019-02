Vanesa Legaspi, directora de producción de Operación Palace, cuenta que "mucha gente se ofendió" tras la emisión de Operación Palace. Según ella, hubo dos tipos de cabreados: "Gente que se ofendió por tocar un tema tan serio, un tema de Estado y gente que se ofendió porque se lo creyó y luego vieron que era mentira".

Las quejas llegaron hasta la Asociación de la Comunicación y posteriormente a la Federación de Asociaciones de Periodistas. A pesar de las reclamaciones, el caso finalmente acabó por no prosperar.

Anna Balletbò, diputada durante el intento de golpe de Estado del 23F, participó en Operación Palace, fue grabada, pero posteriormente retrocedió y decidió que no quería aparecer. Balletbò cuenta cómo vivió la emisión: "Me llamaron muchas personas para preguntarme. Ahora cuentan que todo fue mentira, decían". Añade que vivió ese momento con tristeza: "A mí casi se me caen las lágrimas porque se consiguió que picara mucha gente y eso no valía".

Por su parte, Jorge Verstrynge, que también estaba el 23F en el Congreso, considera que "no hubo mentira" porque se dijo la verdad al final: "Hay una bufonada, en el buen sentido la palabra".

