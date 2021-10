Gonzo entrevista a Jorge Fabra, presidente de Economistas frente a crisis y expresidente de Red Eléctrica Española, sobre el aumento en la factura de la luz y la polémica entre el Gobierno y las empresas eléctricas. "Usted, que es tan crítico con el sistema eléctrico, con este lobby, ¿alguna vez le han intentado comprar?", preguna Gonzo a Jorge Fabra, al que también pregunta si alguna vez le han ofrecido un buen puesto de trabajo.

Fabra afirma que no, pero sí reconoce haber sufrido presiones. Esas presiones que he recibido tenían tan claro que no llegarían a ninguna parte, que disuadían casi inmediatamente la presión". Pero, ¿cómo presionan las eléctricas a alguien como él? El expresidente de Red Eléctrica Española confiesa contando una anécdota cómo le presionaron. Una confesión que sorprende a Gonzo, que no da crédito: "Para hacer eso hay que tener mucha pasta". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.