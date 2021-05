El secretario de Organización de PSOE recuerda cómo fueron sus negociaciones con Ciudadanos. José Luis Ábalos asegura que tras las elecciones de 2019 en las que el PSOE y Ciudadanos consiguieron mayoría absoluta, desde el PSOE pensaron en contar con Rivera como socio preferente apra configurar un Gobierno.

Pero la actitud del partido naranja no gustó a José Luis Ábalos, que lo critica duramente: "Lo que tenía enfrente no era un partido. Lo que tenía enfrente era una sociedad unipersonal. Era una empresa electoral que no tenía más objetivo que el señor Rivera fuera presidente. Y toda la estrategia de Ciudadanos siempre se fundamentó en ese propósito". Por su parte, desde Ciudadanos critican que el objetivo del PSOE era "dividir a Cs". Algo que Ábalos niega. Puedes ver sus declaraciones en el vídeo principal de esta noticia.