"Quiero justicia". Así de claro lo deja Rosi, madre de Xavi, cuando Gonzo le pregunta los motivos que le llevan a querer que un juez diga qué ocurrió el día que su hijo falleció en la fábrica en la que trabajaba.

"Quiero lo que enseñé a mis hijos. Quiero juicio, quiero justicia y que ninguna madre pase por esto. No hay dinero que pague el dolor que estamos pasando", confiesa. La empresa le llegó a ofrecer dinero para no ir a juicio, algo que rechazó pese a no tener dinero para no enterrar a su hijo.

Cuando la familia pidió a la empresa que costeasen el entierro, ellos "dijeron que nada". "Solo ofrecieron dinero para no ir a juicio", añade, confesando a Gonzo que se trataba de "bastante" dinero. También habla del día en el que se enteró de la muerte de su hijo, cuando vio aparecer a toda su familia encaminándose hacia la puerta de su casa.