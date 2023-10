30 de abril de 2021. Ese día, Xavi y Carlos estaban trabajando en la fábrica, cada uno en una parte del recinto. En Salvados, Carlos cuenta que Xavi estaba enseñando a un compañero que iba sustituir a otro que se iba de vacaciones.

"Xavi estaba enseñando al otro chico y veo a un chico que entra gritando 'que llamen a una ambulancia'. Al escuchar eso, tuve un pálpito, supe que era mi primo. No te puedes imaginar la situación que encontré", cuenta Carlos a Gonzo, confesando que encontró a su primo "enrollado dentro de la tela, perfectamente prensado".

"Tuve que ayudarle. Cogí unas tijeras y empecé a cortar tela. No sabía en cuál se encontraba, pero tenía que cortar tela. Mis compañeros se pusieron a cortar tela hasta que conseguimos sacarlo", añade.

Esa máquina, la que engulló a su primo, "no paró hasta que se terminó toda la tela". "No era una máquina moderna, tenía más años que nosotros dos juntos, de 50 o 60 años, sin revisiones técnicas, sin mantenimiento, sin una célula para que parase en caso de algo extraño...", critica.

Solo se apartó cuando empezó a ver a su primo. Los servicios de emergencia "llegaron a tiempo, pero no suficiente". Xavi estaba con vida, pero inconsciente, y no pudo ser reanimado. "El jefe se echó las manos a la cabeza. No tienes palabras para describir eso. Estaba en shock. Llamé a mi padre, que vive a dos pasos de la fábrica, y le dije que bajase para aquí, que mi primo estaba muerto. No se lo creía pero tardó segundos en venir", asegura Carlos.