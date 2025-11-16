Junqueras, sobre el bloqueo al Gobierno que anunció Junts: "Queda bien ante los medios, pero en el día a día hay que actuar de forma responsable"

Gonzo pregunta a Aitor Esteban y Oriol Junqueras sobre el bloqueo al Gobierno que anunció recientemente Míriam Nogueras en esta entrevista en la que hacen una radiografía de la legislatura.

El reciente anuncio de Junts de bloquear al Gobierno de Pedro Sánchez ha encendido el debate político, y Gonzo no deja pasar la oportunidad de abordarlo en Salvados con dos de los líderes más experimentados de España: Oriol Junqueras y Aitor Esteban, presidentes de ERC y PNV, respectivamente. "Míriam Nogueras dijo: 'Bloqueamos la legislatura, no vamos a votar nada con el Gobierno'. Ya no es una cuestión de presupuestos. ¿Se puede gobernar sin legislar? ¿Puede haber legislatura sin leyes que salgan adelante?", planteó el presentador de Salvados.

Junqueras relativiza de inmediato la amenaza, asegurando que el supuesto bloqueo de Junts es más una declaración de cara a la galería que una realidad parlamentaria: "Es que no, no habrá tal bloqueo. O, al menos, no lo habrá tal como lo expresan". El dirigente catalán recuerda que "al día siguiente de anunciarlo, votaron a favor de una ley; y al día siguiente se abstuvieron en otra".

El presidente de ERC señala que los gestos mediáticos no siempre reflejan la acción política real: "A veces las grandes declaraciones sirven en términos de posicionamiento y quedan muy bien ante un medio de comunicación, pero el día a día también aconseja e incluso obliga a actuar de manera responsable respecto a la economía, respecto a la sociedad, respecto a la ciudadanía, a las familias, a las empresas, a los trabajadores".

Junqueras deja claro que la política cotidiana exige más que titulares y anuncios, y que las decisiones simbólicas no sustituyen la acción parlamentaria. Frente a la presión de Junts, insiste en que la gobernanza requiere responsabilidad, más allá de las declaraciones grandilocuentes.

Aitor Esteban, sobre la propuesta de constitucionalizar el aborto

Por su parte, Aitor Esteban centra su intervención en el análisis de lo que considera señales de una "precampaña electoral" por parte de Sánchez: "Cada formación política es libre de actuar como quiera", afirmó, aunque puntualizó que "que no haya producción legislativa sí que es un problema. No podemos convertir esta legislatura en puro maquillaje, en banderas que, además, no son ciertas".

El líder del PNV criticó de manera tajante la medida del Gobierno de constitucionalizar el aborto, que considera como "un engaño a todas las mujeres". Para Esteban, Sánchez es plenamente consciente del efecto de su propuesta: "Sabe que lo que está proponiendo perjudica el estatus constitucional en estos momentos de ese derecho. Pero aun así lo propone. Y lo propone porque sabe que no va a salir".

En este contexto, Esteban advierte de que la acción del Ejecutivo solo busca "agitar una bandera": "¿Y por qué no lo propone como lo debería proponer? Porque meterlo en derechos y libertades supone que se tiene que disolverse la cámara. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A engañar en un tema tan importante y tan delicado como este a la población? Engañar en el fondo a las mujeres y a toda la ciudadanía, no puede ser".

Además, el presidente del PNV recuerda que la legislatura encara un desafío significativo con los decretos leyes ómnibus, normas que agrupan múltiples medidas en un solo paquete y que requieren de aprobación parlamentaria: "Vamos a ver si lo pasa el Gobierno. Va a ser complicado. Va a ser complicado porque si tiende a mezclar muchas cosas y hacer un paquete enorme, intentando además que sustituya un poquito los presupuestos en parte, podemos encontrarnos ahí con posiciones muy encontradas entre todos los partidos políticos".

Gonzo trata de clarificar la posición de Esteban sobre cómo debería actuar el Gobierno, a lo que el dirigente vasco responde con firmeza: "Pero no se lo estoy diciendo a través de Salvados. Ya se lo dije hace muchos meses. Este tema me parece que este año está muy complicado".

