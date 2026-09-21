Joaquín Reyes baja el escudo del humor para permitir a Gonzo llegar a su "corasón": "Es probable que haga bromicas para evitar situaciones"

Durante la entrevista de Salvados, mientras viaja con Gonzo, Joaquín Reyes explica (y demuestra) que el humor forma parte de su manera de relacionarse y también de protegerse cuando una conversación entra en terrenos personales.

Hay un momento en el viaje desde Albacete hacia la playa de El Mojón en el que Joaquín Reyes explica qué hay detrás de sus bromas. En la entrevista de Salvados -que Joaquín no va a ver porque se "estomaga a sí mismo- Gonzo consigue que el cómico hable de algo que va más allá de su profesión: la risa como forma de protegerse.

"La forma que yo tengo de que la gente me quiera es el humor", admite el cómico, quien reconoce que la comedia es una especie de "escudo": "Soy consciente de que hago requiebros con el humor".

La conversación con Gonzo le obliga precisamente a intentar bajar esa barrera. "Aquí he venido a abrir mi 'corasón' corazón, pero es probable que haga bromicas para evitar situaciones".

Joaquín Reyes cuenta que las parodias le permiten estar "behind the mask", detrás de la máscara. Puede exponerse públicamente a través de sus personajes sin sentir necesariamente que está mostrando la misma parte de sí mismo.

Quizá por eso tampoco tiene intención de abandonar la comedia: "El humor siempre estará presente en todo lo que haga".

Y añade una reflexión sobre la propia capacidad de la comedia para abordar asuntos serios: "Pensamos que la comedia es algo homogéneo y en realidad hay muchos tipos de comedia. No se acaba y se pueden contar serias con humor".

Cuando Gonzo le pregunta qué le queda por hacer en su carrera, Joaquín Reyes responde con expresión seria y una sola palabra: "El 'espagat'".

Y, tras pedir un momento de silencio, remata la escena con una aparición imaginaria en el desierto: "Hostia, me había parecido ver a Óliver Laxe".

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