'Oliver Laxe' critica los chistes de Wyoming: "Son como procesados, no somos pan de molde, somos centeno"

El Intermedio recuerda la imitación que el cómico Raúl Pérez hizo del afamado director de 'Sirat'. Este visitaba El Intermedio para hablar sobre su próxima película y reflexionaba sobre sí mismo.

'Oliver Laxe' llegaba al plato de El Intermedio gracias a la imitación de Raúl Pérez. El 'director' reprochaba a el Gran Wyoming que sus bromas son "como procesados". "No somos un pan de molde industrial, somos centeno, somos avena", le decía, "somos todo lo que te hace ir al baño con facilidad".

El 'director' desvelaba que el protagonista de su próxima película es "un ternero zíngaro que se va al Amazonas a encontrarse consigo mismo". "Es una historia de muerte, de redención y también de embutidos", añadía. "Por fin, es un terreno olvidado por el cine", destacaba el presentador de El Intermedio.

"Por cierto, Sandra, ¿es posible que tú y yo hayamos estado haciendo biodanza en O Porriño?", preguntaba 'Laxe' a la presentadora. "Sí, fue una comunión de cicatrices", respondía Sabatés. "Para mí, fue más un ritual entre lo apolíneo y lo dionisíaco", añadía el 'director'. "Vamos, lo que antes se llamaba una orgía", apuntaba "Wyoming".

'Laxe' se confesaba, además, fan de los bocadillos de jamón riojano. "Aunque, cuando me miro por dentro me siento un poco mortadela", exponía, "siento vacío, sin aceitunas". "En estos momentos me miro y me digo: 'Oliver, eres una estrella, eres bastante atractivo, ¿por qué no te abres a la posibilidad de pensar que también eres humano?'", explicaba. "¿Y por qué no te abres 'Tinder' y así buscas a tu media mortadela?", sugería Wyoming.

"Tienes razón, ya es hora de que me enamore de otra persona que no sea yo", aseveraba el 'director'. "A ver cómo me describo", señalaba: "Oliver, cineasta, outsider, ganadero, trascendental, fogoso, la hierba salvaje que florece en el asfalto".

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