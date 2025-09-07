Hoy, en Salvados, Gonzo se reencuentra con El Gran Chechu (y El Gran Wyoming) seis años después de dejar El Intermedio

Salvados estrena nueva temporada esta noche en laSexta y lo hace descubriendo el lado menos conocido de un fenómeno único en España con quien Gonzo comparte un pasado, un presente y un futuro: El Gran Wyoming.

Salvados vuelve al 'prime time' de los domingos con una nueva temporada que inaugura esta misma noche El Gran Wyoming. Coincidiendo con el estreno de la temporada 20 de El Intermedio, Gonzo vuelve por un día a la que fue su casa para mostrar el día a día del programa y descubrir el lado más humano y personal de su presentador, desde sus inicios en televisión y sus más de 40 años de carrera hasta su faceta como padre, su timidez y las ausencias que marcaron su vida.

Entre las bambalinas del plató más longevo de laSexta, Gonzo saludará a sus excompañeros y será testigo privilegiado de las interioridades del programa que tan bien conoce. Empezando por la transformación de José Miguel Monzón, Chechu para los amigos, en El Gran Wyoming.

En el ensayo previo al directo, en la redacción o en la sala de maquillaje, Gonzo conversa con distintos colaboradores del programa. Sandra Sabatés, Thais Villas o Dani Mateo ayudan a conocer la personalidad que se esconde tras el personaje de su presentador.

Después de su visita al programa, Gonzo y El Gran Wyoming, se sientan en una cafetería donde el presentador de El Intermedio vuelve a ser Chechu y va dejando ver su lado más humano y repasa también su carrera profesional.

El Gran Wyoming recuerda cómo pasó de tocar con su banda en bares y locales de Madrid a ser colaborador en un programa de TVE. Fue el inicio de una carrera televisiva que ya ha superado los 40 años de duración y que incluye formatos como El peor programa de la semana o Caiga quien caiga, que lo catapultó a la fama, entre otros.

En el lado más personal y humano, El Gran Wyoming hablará de cómo se ve como padre y qué relación tiene con sus hijos, así como de su timidez y de cómo el personaje que creó le ha ayudado a superarla o de cómo ha afectado la ausencia de su madre a su personalidad.

No faltan en la charla las reflexiones de El Gran Wyoming sobre la actualidad, su preocupación por el auge de la ultraderecha, especialmente entre los jóvenes, la falta de reacción social a situaciones que el presentador cree intolerables y su visión del panorama televisivo actual.