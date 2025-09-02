Este domingo, Gonzo entrevista a El Gran Wyoming en Salvados: "Con Franco se vivía de puta mierda"

El próximo domingo, Gonzo regresa a laSexta con una nueva temporada de Salvados. El encargado de estrenarla es El Gran Wyoming, con quien el reportero se reencuentra seis años después de abandonar El Intermedio.

Hace seis años que Fernando González González, más conocido por todos como Gonzo, se marchó de El Intermedio para capitanear Salvados, otro de los buques insignia de laSexta. El próximo domingo, en el estreno de la nueva temporada de este último formato, quien fuera reportero se reencuentra con quien fuera su jefe durante la etapa que lo catapultó a la fama.

En una entrevista cercana y honesta, El Gran Wyoming reflexiona y habla sin tapujos sobre su infancia, su familia, la política y el trabajo después de más de cuatro décadas siendo parte del mundo televisivo de nuestro país.

"El primer día que te conocí en El Intermedio me viste en maquillaje y me preguntaste: '¿Eres el reportero nuevo?'. Yo te dije que sí y tú me contestaste: 'Vas a durar un año'. '¡Joder! ¿Cómo me dices eso en mi primer día?', te pregunté. 'Es lo que duran todos', me dijiste", rememora Gonzo en uno de los adelantos del programa del próximo día 7 de septiembre.

Sobre el pasado también nos habla en el clip que puedes ver sobre estas líneas: "Vengo de un mundo mejor, he tenido una adolescencia riquísima, una juventud pletórica y todo lo que iba pasando era a más, a más...". "Igual ahora hay alguien que nos está escuchando y está diciendo: 'Ven, cariño, ven, que Wyoming está diciendo que con Franco se vivía mejor'", le advierte el periodista.

"No, con Franco se vivía de puta mierda", responde él de manera tajante.

