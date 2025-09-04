Así será la nueva temporada de Salvados: de Wyoming en El Intermedio a Elvira Lindo en la España vaciada, pasando por el Vall d'Hebron y Angrois

Salvados también abordará este curso el accidente del tren Alvia en Angrois que dejó 80 muertos, analizará el crecimiento de las estafas telefónicas, viajará a la España vaciada con Elvira Lindo y conocerá la labor del equipo de trasplantes de Vall d'Hebron.

Salvados, el programa de laSexta que dirige y presenta Gonzo, vuelve este domingo tras cerrar el curso al alza con un 6,3% de cuota de pantalla -la mejor de las últimas tres-, cerca de 800.000 espectadores de media y 2,4 millones de espectadores únicos en cada entrega.

El Gran Wyoming es el primer protagonista, coincidiendo con el estreno de la vigésima temporada de El Intermedio. Gonzo vuelve por un día a la que fue su casa para mostrar el día a día del programa y descubrir el lado más humano y personal de su presentador, desde sus inicios en televisión y sus más de 40 años de carrera hasta su faceta como padre, su timidez y las ausencias que marcaron su vida.

Entre las bambalinas del plató de El Intermedio, Gonzo saludará a sus excompañeros y será testigo privilegiado de las interioridades del programa que tan bien conoce, empezando por la transformación de José Miguel Monzón, Chechu para los amigos, en El Gran Wyoming.

En esta temporada de Salvados...

Además de conocer el lado más personal de El Gran Wyoming y los secretos del formato más longevo de laSexta, la temporada de Salvados abordará historias humanas y cercanas, y seguirá como siempre, atento a la actualidad social y política.

En el programa, que estrena ahora su temporada más variada, Gonzo entrevistará al conductor del tren Alvia que descarriló hace doce años en Angrois, cerca de Santiago de Compostela por exceso de velocidad. El accidente provocó 80 muertos y 145 heridos y la responsabilidad enseguida se trasladó al maquinista.

También analizará el crecimiento de las estafas telefónicas. Gonzo hablará con estafadores y víctimas para descubrir que los métodos para llevarlas a cabo se han actualizado pero las consecuencias son las mismas de siempre: vidas arruinadas y millones de euros en manos de redes delictivas.

El programa de laSexta viajará a Ademuz, el pequeño pueblo de la España vaciada en el que cada vez pasa más tiempo la escritora Elvira Lindo. Allí, en el pueblo de su madre, la creadora de Manolito Gafotas encuentra la paz, la cordialidad y la amabilidad de los vecinos que ya no se encuentran en las grandes ciudades. Un estilo de vida que también ha conquistado a su pareja Antonio Muñoz Molina.

Uno de los capítulos más especiales de la temporada será el dedicado a conocer de cerca uno de los equipos de trasplantes más reputados del mundo: el del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Gonzo se pega al equipo durante una semana para vivir en primera línea un viaje extremo, física y emocionalmente, que empieza con una muerte y acaba en un tiempo de vida extra con el que no se contaba.

Cada domingo un programa con su mirada propia, una mirada que vuelve cada año a laSexta desde su primera emisión en 2008.