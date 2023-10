Salvados muestra la otra cara de la precariedad laboral de nuestro país, la más oculta y siniestra que provoca que dos personas mueran cada día debido a accidentes laborales. En 'Xavi, morir por contrato', conocemos la historia de un joven de 19 años que se fue lejos de su casa para ayudar económicamente a su familia y acabó falleciendo mientras trabajaba.

Ahora, su familia busca justicia. En Salvados, Gonzo habla con los amigos más cercanos de Xavi, así como con su primo Carlos y con su madre, Rosi, que cuenta que la empresa no se puso en contacto con la familia tras lo ocurrido.

"Ni un mensaje, ni una llamada... No fue nadie al entierro", añade Carlos, que cuenta cómo encontró a su primo, con el que trabajaba en la misma fábrica. A continuación, repasamos los momentos más destacados que hemos vivido en el último programa de Salvados.

"La empresa nos ofreció dinero para no ir a juicio"

Rosi, la madre de Xavi, tiene claro que quiere "justicia" con el caso de su hijo. "Quiero lo que enseñé a mis hijos. Quiero juicio, quiero justicia y que ninguna madre pase por esto", defiende junto a Gonzo, confesando que la empresa para la que trabajaba su hijo le llegó a ofrecer dinero para no ir a juicio.

"La fábrica era todo lo malo que puedas imaginar"

El primo de Xavi trabajó junto a él en la fábrica en la que perdió la vida. Junto a Gonzo, Carlos cuenta que estar con Xavi era "como tener un hermano con el que compartir las cosas, un compañero de vida". Esa fábrica la recuerda como una "casa del terror": "Era todo lo malo que te puedas imaginar".

"Me quedé en blanco, no podía entenderlo"

La noticia de la muerte de Xavi impactó desde la distancia a sus amigos más cercanos. Iñaki, Gaizka y Sufi cuentan en Salvados cómo se enteraron de la noticia. "Me escribe su hermano y me dice: 'Tío, el Xavi, uf...'. Le hago una videollamada y le veo llorando, me dice lo que ha pasado y me quedo en blanco", confiesa Sufi.

"Le encontré enrollado dentro de la tela, perfectamente prensado"

Carlos, primo de Xavi, recuerda con detalle lo que ocurrió aquel 30 de abril de 2021. Ese día, su primo estaba enseñando a otro chico cómo usar la máquina que le acabó engullendo. "Veo a un chico que entra gritando 'que llamen a una ambulancia'. Al escuchar eso, tuve un pálpito, supe que era mi primo. No te puedes imaginar la situación que encontré", cuenta a Gonzo.

El silencio de la empresa: "No fue nadie al entierro"

Tanto Carlos como Rosi cuentan a Gonzo que la empresa CIDAC, en la que trabajaba Xavi, no se puso en contacto con ellos en ningún momento tras el fallecimiento. Lo único que hicieron, según Rosi, fue ofrecerles "bastante" dinero para evitar un juicio. "La empresa no nos dijo nada, ni un mensaje, ni una llamada... No fue nadie de la empresa al entierro", lamenta Carlos.

La emoción de Maribel, abuela de Xavi, el día del comienzo del juicio

Uno de los momentos más emotivos del programa es el testimonio de Maribel, la abuela de Xavi, que habla a las puertas del comienzo de la celebración del juicio laboral por la muerte de su nieto. Al hablar sobre su hija, no puede evitar emocionarse, llevándose los aplausos y el afecto de sus familiares.

"¿El juicio? No es una venganza"

Gonzo también habla con Elías, el abogado de la familia de Xavi, que cuenta que "no había visto nunca" un nivel de incumplimiento preventivo de faltas de medidas de seguridad como el que vieron con CIDAC. El objetivo de la familia es "pedir penas de prisión" por los hechos, descartando que busquen "venganza".

La canción dedicada a Xavi que sorprende a Gonzo: "Sí señor, buen tema"

Salvados acompaña a la familia de Xavi durante uno de sus encuentros familiares. Durante el transcurso de la misma, Iñaki, uno de los amigos de la infancia del joven, comparte una canción que ha escrito dedicada a su amigo. "Sí señor. Probablemente la letra con más sentimiento que has escrito, ¿no?", le pregunta Gonzo.

"Mira, ya hay comida para todo el mes"

Al arrancar el programa, los amigos de Xavi recordaron al joven, que se reía de "lo malo" que encontraba en la fábrica en la que perdió la vida. También cuentan en qué invirtió su primer sueldo: una compra de más de 100 euros para su familia. "Estaba contento, dijo: 'Mira, ya hay comida para todo el mes'", cuenta Gaizka.

"Hay dos Xavis al día en este país"

Gonzo denuncia durante el programa las más de 800 muertes por accidentes laborales que ocurrieron en 2022 en España, lo que suponen "dos Xavis al día". Para Elías, el abogado de la familia, esto se debe a que una parte del sector patronal "no entiende que la prevención es necesaria".