El Gran Wyoming, sobre su familia: "Me separé de la madre de mis hijos, ellos se vinieron conmigo y yo no llevaba bien hacer de policía"

"¿A los 70 años uno reflexiona mirando hacia atrás sobre cómo ha funcionado como padre?", pregunta Gonzo a El Gran Wyoming, que deja de lado al presentador para responder, esta vez, como el hombre tras el personaje.

Tras los platós de televisión, los focos y las cámaras, Gonzo y Wyoming se quitan el disfraz para ser Fernando y Chechu; dos amigos que conversan en una mesa de un bar sobre la vida, la familia y los hijos.

"¿A los 70 años uno reflexiona mirando hacia atrás sobre cómo ha funcionado como padre? Por ejemplo, por el trabajo, por la vida que llevabas, igual no estabas tan presente como podían ser otros padres en la vida de sus hijos", quiere saber el presentador de Salvados, padre también de dos hijos.

José Miguel Monzón reconoce que hubo una época en la que llegó a tener "mala conciencia": "Me separé de la madre de mis hijos y entonces, cuando se vienen a vivir conmigo, yo no soy una persona que tenga mucha paciencia. Además, el papel de convertirme en policía de mis hijos es una cosa que yo no llevaba bien".

Por suerte, cuenta, pertenece a una generación en la que sus hijos son "más o menos" de su "onda" y "no existe conflicto generacional". "Yo vengo de un mundo donde si tú ibas por la noche y abrías una puerta: 'Hostia, vámonos, está mi padre'. Yo nunca me he ido de fiesta con mi padre", rememora. Sin embargo, con sus hijos sí, y además, les parece "un planazo".

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com