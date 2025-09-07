Gonzo, Wyoming y Erica recuerdan cómo El Intermedio se la coló a Intereconomía con el vídeo de la falsa bronca a la becaria

"Vean la siguiente exclusiva mundial y sabrán quién es Wyoming, el hombre que tiene modales de capitalista, déspota, antidemócrata, despreciador de sexo y tirano", anunciaba Xavier Horcajo en Intereconomía. Este era el vídeo que presentaba ante sus espectadores.

Erica Rivera, redactora de El Intermedio, recibe a Gonzo con los brazos abiertos seis años después de que se marchara del programa. "Bienvenida a casa", saluda ella con afecto a quien fuera su compañero. "¡Erica, Erica la becaria!", bromea él. "Es la cruz que llevo", confiesa ella ante las cámaras de Salvados.

Los orígenes de este 'mote' cariñoso se remontan al año 2009, cuando comenzó a circular un vídeo grabado con un móvil en el que podía verse a El Gran Wyoming montando en cólera durante el ensayo de un programa con una joven, Erica que, supuestamente, estaba haciendo las prácticas en el programa.

"Esto es una cosa que yo jamás pensé que iba a salir y yo por eso me lancé. Es que fue una cosa de que si lo hago, no va a salir. O sea, es imposible que salga. En cuanto pregunten cuándo ha pasado esto, cómo es que estabas en un ensayo, cómo está esa chica, cuándo ha sido, esto es verdad... Teníamos además la premisa de que en cuanto empiecen a preguntar esto se desmonta y ya. No preguntaron nada. O sea, yo me quedé...", cuenta hoy la propia Erica.

Efectivamente, el vídeo era falso y así lo hacía saber El Intermedio al día siguiente, demostrando con la secuencia completa que todo había sido una farsa. "Es que la cuestión era esa, que era un poquito para contrastar cómo funcionaban otros sitios donde les llega cualquier cosa. Imagínate que te llega un mail que Rajoy vende heroína en la puerta de un colegio, vas y haces un programa sobre eso", explica Wyoming.

Lo más divertido es que llegaron a cambiar la parrilla ese día: "Hicieron un especial, llamaron a gente y estuvieron, no sé, tres horas de programa o cuatro allí de tertulia diciendo esto tal, esto... Bueno, por supuesto, cárcel para mí, tal".

Erica recuerda ese día como el peor domingo de su vida, ya que la gente de su entorno se preocupó mucho al ver las imágenes de la discordia. "Mi familia me preguntaba: '¿Pero qué ha pasado? Tú decías siempre que Chechu era un tío cercano y tal'".

"Cómo lo disfrutaste, ¿eh?", le dice Gonzo a Wyoming. Aunque el presentador lo niega, lo cierto es que ese "te la hemos 'colao'" es histórico. Para rematar, Erica le dio una colleja en directo al 'jefe'.

