Gonzo se pronuncia sobre la "entrevista frustrada" a Pedro Sánchez en Salvados: "Hay gente que cree que la tenemos guardada en un cajón"

Gonzo aprovecha este arranque de Salvados para aclarar qué ocurrió con el encuentro previsto con Pedro Sánchez, desmentir que exista una entrevista guardada y volver a invitar al presidente a sentarse con Salvados antes de la campaña.

Hace algunas semanas, Salvados anunciaba la emisión de una entrevista con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, especialmente significativa. El encuentro estaba previsto en plena precampaña electoral y justo diez años después de su primera aparición en el programa de laSexta. Sin embargo, no llegó a producirse debido al trágico accidente ferroviario de Urda, que alteró por completo la agenda política, social y mediática de nuestro país, tal y como explicó Jordi Évole en X:

En la nueva entrega del programa, Gonzo se pronuncia sobre aquella entrevista frustrada y acalla algunos de los rumores que circulan por las redes sociales desde que se conoció su cancelación. Antes de comenzar su recorrido por Móstoles junto a Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid, el periodista aprovecha el inicio del espacio para dirigirse directamente a los principales candidatos de las próximas elecciones y anunciar que quiere contar también con ellos en el programa de laSexta. "Aprovecho para invitar a Salvados a los candidatos de los dos principales partidos", explica.

El primero al que se dirige es Alberto Núñez Feijóo: "Será un placer sentarnos con usted de nuevo ocho años después", afirma.

A continuación, llega el turno de Pedro Sánchez. Gonzo quiere despejar las dudas sobre la entrevista que estaba prevista y que finalmente no pudo celebrarse tras el accidente ferroviario. "Señor Sánchez, aunque mucha gente cree que tenemos una entrevista suya guardada en el cajón desde hace un par de semanas, nos encantaría poder retomar ese encuentro que se frustró con el accidente de tren de Urda", señala.

De esta manera, el periodista aclara que la conversación con el presidente del Gobierno no está 'escondida', como algunas personas llegan a especular, sino que quedó interrumpida por la tragedia ferroviaria. Ahora, con la campaña electoral a punto de comenzar, Gonzo vuelve a tender la mano a Sánchez para recuperar un encuentro que no llegó a producirse y que Salvados estaría encantado de retomar.

*Vuelve a ver 'Salvados: Emilio Delgado, diputado de barrio' en atresplayer.

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