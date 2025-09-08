Gonzo, sobre la cancelación de un programa de Wyoming: "Lo chapan por lo que pudierais decir del rey y en el plató de al lado estaba Bárbara Rey..."

"En el plató de al lado hay un programa que presenta Bárbara Rey porque así es como paga Televisión Española los favores de alcoba de la Casa Real", contó un técnico a David Trueba en 1994, recuerda Gonzo.

"Ese casting no se podría haber hecho ahora ni de coña. Teníamos a Pablo Carbonell, que ya venía de Los Toreros Muertos; a Jesús Bonilla, que luego se haría famoso por 'Los Serrano'; a Santiago Segura, que no había hecho nada aún; y a Anabel Alonso, que ya era actriz y hacía todos los papeles". Con este cariño recuerda El Gran Wyoming el "programón" que el ahora presentador de El Intermedio en laSexta tenía en TVE en 1994.

Se llamaba 'El peor programa de la semana' y era, reconoce el propio Wyoming ante Gonzo, "muy bestia": "Hicimos unos sketches que ahora no se harían ni de coña. Teníamos la 'Escuela Nacional de Obispos', la 'Asociación Nacional de Hijos de Puta'...".

El presentador recuerda en Salvados cómo fue el fin de ese show: "Por una cuestión política profiláctica nos mandaron a todos a la puñetera calle".

Todo fue porque Wyoming se negó a cancelar a última hora a uno de los invitados, que había hecho burla de la monarquía en otro espacio televisivo de otra cadena. "Al día siguiente fui y no me funcionaba la cosa de entrar en Prado del Rey. Así me enteré de que nos habían quitado el programa".

Gonzo desvela en ese momento algo que El Gran Wyoming no sabía (o quizá no recordara) y que él supo a través de David Trueba, quien fue codirector de 'El peor programa de la semana'. "Un día hablando con un técnico, le dijo: 'En el plató de al lado hay un programa que presenta Bárbara Rey porque así es como paga Televisión Española los favores de alcoba de la Casa Real'. Os chapan un programa por lo que se pudiese decir del Rey y al lado había uno que presentaba Bárbara Rey para que no contase nada de lo que hacía con Juan Carlos".

