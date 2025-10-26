"Gané 4.500 euros de 'Monopoly', en demo": así consiguieron los estafadores convencer a Antonio Jesús para que invirtiera dinero real

A Antonio Jesús le estafaron unos 167.000 euros por teléfono. Hoy, desvela en Salvados como lograron los timadores convencerle para que invirtiera.

"Al final, buscas que esa persona crea que tú lo único que quieres no es hacerle rico, pero sí que pueda terminar de pagar el coche o la casa", reconocía hace unos minutos en Salvados José, un operador telefónico que trabajó un mes en un call center fraudulento hasta que se dio cuenta de que estaba formando parte de un entramado que se dedicaba a estafar a las personas y se decidió a colaborar con la Policía.

Con José Alberto, su estafador siempre tenía un par de minutos para hablar de su vida personal y 'preocuparse' por cómo se encontraba, tanto él como su familia: "Era súpereducado. Preguntaba: '¿Cómo has pasado el día? ¿Qué tal has dormido? ¿Tienes familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo vas de salud? ¿Qué tal el tiempo por ahí?'".

Después, ya iba al grano: "Es que tienes que aprovechar el momento. Los trenes pasan una sola vez. Guerras, desgraciadamente, hubo en Ucrania; ahora viene la de Israel... Hay que aprovechar este momento. ¿Ves los precios? ¿Tú ves el mercado? Total, ¿qué puedes perder? ¿Mil euros? Pues tampoco es tanto, pero te garantizo que vas a ganar muchísimo más. Dentro de quince días me vas a llamar y me vas a decir: 'Gracias, gracias. ¿Cómo no te he conocido antes?'", recuerda Alberto que le dijo el timador al principio de todo esto.

A Antonio Jesús lograron convencerle para invertir dinero real después de hacer una simulación "con dinero de Monopoly" de cómo conseguiría que sus ingresos se multiplicaran. "Vamos a poner Monopoly y el gestor le va a llamar. Se tiene que bajar una aplicación de la plataforma y usted va a trabajar con una demo", le contaron.

De las diez primeras operaciones, ganó nueve y perdió una. Las nueve operaciones ganadoras fueron 4.500 euros. "En Monopoly, claro", puntualiza. "O sea, gané un 50 % en cinco días. Cuatro, en realidad", explica. Le aseguraron que con dinero real ocurriría lo mismo. "Venga, ¿por qué no vamos a intentar probar con 10.000 euros, ahora en real?", le invitaron. Y él entró.

José María y José Alberto comenzaron invirtiendo mil euros, el primero de ellos, porque un día le pillaron "con la guardia más baja". El segundo, por "hastío y aburrimiento". Y ahí es donde comenzó todo. Al principio, vieron que su beneficio era bastante importante, pero en pocos días, comenzó a desplomarse.

