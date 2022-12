Mónica Oltra ha decidido conceder su primera entrevista desde su dimisión el pasado mes de junio. Desde entonces, la política de Compromís había mantenido un riguroso silencio mediático que ha decidido romper en Salvados.

La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana ha repasado todo lo que ocurrió a raíz de que su exmarido fuese condenado a cinco años de cárcel por abusos a una menor internada en un centro de menores tutelado por la Generalitat y en el que él era trabajador social. Un caso por el que Oltra, responsable de la Conselleria de Igualdad, de la que dependía el centro, acabó acusada de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Una situación que provocó que, a pesar de que ella había dicho que no lo haría, finalmente terminase dimitiendo. Ahora, desvela algunos detalles sobre lo ocurrido respondiendo a preguntas sobre cómo se enteró de las acusaciones a su exmarido o qué fue lo primero que hizo al enterarse. Además, también ha contado cómo se encuentra tras todo lo sucedido y cuáles son sus planes de futuro.

Mónica Oltra desvela a Gonzo de qué vive ahora

La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana ha explicado que vive de la prestación por desempleo y no ha dudado en reconocerle a Gonzo la cantidad exacta que recibe al mes. Además, durante su entrevista ha confesado a qué le gustaría dedicarse tras dejar su cargo.

Mónica Oltra explica por qué no avisó a Ximo Puig de su dimisión

"Quería que los medios de comunicación fueran a la rueda de prensa en igualdad de condiciones, sin filtración previa", explica Mónica Oltra, dejando claro el motivo por el que decidió que era mejor no avisar a Ximo Puig de su dimisión.

La crítica de Mónica Oltra al PP de Camps y Barberá

Durante su entrevista en Salvados, no ha dudado en criticar la actuación del PP en Valencia. "Ser valenciano era sinónimo de votar al PP, lo que pasa que la fiesta era para unos cuantos y aquí dejaron un agujero estratosférico", ha explicado.

"Me molesta que se llame 'caso Oltra', no hay ningún caso"

La exvicepresidenta de la Comunidad Valencia ha reconocido que le molesta que al proceso en el que ha estado imputada le hayan puesto 'caso Oltra', recalcando que "no hay ningún caso". Mónica Oltra no ha dudado en defender su inocencia asegurando que "no ha cometido ningún delito".

La primera reacción de Mónica Oltra al conocer que su exmarido estaba siendo investigado por abusos a una menor

Mónica Oltra ha desvelado en Salvados cuál fue su primera reacción al saber que su exmarido estaba siendo investigado por abusos a una menor, desvelando qué fue lo primero que hizo al conocer la denuncia.

Mónica Oltra afirma que dimitió para "salvaguardar" la coalición en Valencia

A pesar de que ella en un primer momento aseguró que no tenía pensando dimitir tras haber sido imputada en el 'caso Oltra', cinco días después terminó haciéndolo. Ahora, la exvicepresidenta de la Generealitat Valenciana aclara el motivo por el que cambió de opinión.

"Alguna rana me tragué": Mónica Oltra confiesa cómo era estar dentro del Gobierno de coalición de Valencia

"Su Gobierno era de coalición de Compromís con el PSOE y Podemos, ¿se tuvo que tragar muchos sapos para protegerla?", pregunta Gonzo a la antigua vicepresidencia de la Generalitat. Un interrogante al que ella responde de forma contundente.