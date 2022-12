En 2015, Mónica Oltra llegó a la vicepresidencia de la Generalitat. "Su Gobierno era de coalición de Compromís con el PSOE y Podemos, ¿se tuvo que tragar muchos sapos para protegerla?", le ha preguntado Gonzo. "Alguna rana me tragué", ha reconocido la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, ha reconocido que cree que es lo que sucede cuando se llega a un acuerdo. "Yo soy escudera de mis compañeros y he cubierto la espalda de cuestiones que yo no habría hecho así", ha indicado. Una situación de la que no se arrepiente porque cree que cuando uno "ha hecho un pacto, está para cumplirse".