Este domingo, a las 21:25 horas, Mónica Oltra habla con Gonzo en Salvados. Esta entrevista es la primera que la expolítica concede desde su dimisión. La que fuera vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana cuenta al periodista cómo se enteró de que su exmarido tiene un proceso judicial abierto por abusos.

"Por una llamada de teléfono el día que llega la citación", explica Mónica Oltra, que detalla que fue seis meses después. "¿Vivían en la misma casa y su marido en esos seis meses no le explicó nada?", pregunta Gonzo a la expolítica de Compromís, que responde tajante: "No". No te pierdas la entrevista al completo el domingo.