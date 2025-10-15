Salvados nos lleva a Gaza tras dos años de infierno: "Esta es la cruda realidad que tiene que saberse más allá de los titulares"

Gonzo y el equipo de Salvados presentan este domingo un programa especial que nos muestra la "cruda realidad" de Gaza tras dos años de infierno. "Hay cientos de miles de personas enfrentándose a las peores condiciones de vida posibles".

"Junto a miles de heridos sin acceso a una sanidad digna hay cientos de miles de personas enfrentándose a las peores condiciones de vida posible", asegura una joven mientras muestra en este avance del próximo Salvados "la cruda realidad que tiene que saberse más allá de los titulares" en Gaza.

El alto el fuego llega después de dos años de infierno, pero lo hace "tarde", al igual que el movimiento de rechazo internacional a la ofensiva. "Y lo más de decepcionante es que este cambio llega cuando ya llevamos todo este tiempo exigiendo que se nos escuche", lamenta.

En este reportaje, Gonzo viaja a Oriente Medio para entrevistar a un miembro de la ONG Médicos Sin Fronteras, quien asegura que "lo que más cunde" entre quienes trabajan en la zona es "el sentimiento de ¿por qué hemos llegado a esta situación?". "Solo queremos que pare", recalca.

Con el reciente acuerdo de paz sobre la mesa, el equipo de Salvados explora las consecuencias humanitarias del conflicto de la mano de quienes las sufren y combaten a diario.

Gonzo, quien en la temporada pasada consiguió reunir en una misma mesa a un israelí y a un palestino residentes en España, regresa ahora para volver a tratar un conflicto que parece interminable, pese a las recientes noticias sobre la paz en Gaza.

Este domingo, en laSexta, Salvados: Adiós, Gaza. A partir de las 21:35 h.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.