Gonzo y El Gran Wyoming se reencuentran este domingo en Salvados: "Hay un millón de personas que quieren verme cagándola... y yo, cumplo"

Salvados regresa a laSexta y lo hace de la mano de Gonzo. El aclamado reportero, que saltó a la fama gracias a El Intermedio vuelve a encontrarse en el primer programa de esta nueva temporada con quien fuera su jefe, El Gran Wyoming.

"El primer día que te conocí en El Intermedio me viste en maquillaje y me preguntaste: '¿Eres el reportero nuevo?'. Yo te dije que sí y tú me contestaste: 'Vas a durar un año'. ¡Joder! ¿Cómo me dices eso en mi primer día?', te pregunté. 'Es lo que duran todos', me dijiste".

Así, rememorando viejos tiempos, Gonzo da la bienvenida a la nueva temporada de Salvados en laSexta y lo hace de la mano de quien un día fuera su 'jefe' en esta cadena: El Gran Wyoming.

En una entrevista personal y cercana, el reportero vuelve al plató de El Intermedio para reencontrarse con sus antiguos compañeros, entre ellos, Dani Mateo, quien asegura que le ha echado de menos todo este tiempo mientras le da un emotivo abrazo.

Mientras viajan al pasado, Wyoming se sincera con Gonzo y le habla sobre su infancia, la paternidad, la "cara de millonario" y su manera de afrontar el hecho de ser uno de los presentadores estrella de la televisión de este país... aunque "no tenga ni puta idea de lo que va el programa": "Hay un millón de personas que quieren ver a El Gran Wyoming cagándola y yo, cumplo".

"Yo, de periodista, no tengo absolutamente nada", reconoce. Quienes le rodean, como Thais Villas, destacan otros aspectos del showman: "Llevo 20 años trabajando con él y nunca jamás ha venido enfadado a trabajar", asegura la reportera en este avance del primer programa de la nueva temporada de Salvados.

El próximo domingo, a partir de las 21:35 h en laSexta, El Gran Wyoming en Salvados.