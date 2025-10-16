El Gran Wyoming habla de la relación con sus hijos tras separarse: "Se vinieron conmigo y yo no llevaba bien hacer de policía"

El presentador de El Intermedio confiesa que siempre ha tenido una relación muy buena con sus hijos, reconociendo que él desconfiaba de que esto fuese a ser así. "Con ellos me puedo permitir el irnos por ahí y nos lo pasamos bien".

El Gran Wyoming se abre con Gonzo en una entrevista íntima donde muestra su lado más personal. Un encuentro en el que no dudó en hablar sobre la relación que mantiene con sus hijos.

"Tengo la suerte de pertenecer a una generación donde mis hijos son más o menos de mi onda y no existe el conflicto generacional", ha reconocido, destacando que esto es algo diferente a lo que le tocó vivir con su padre.

El presentador de El Intermedio ha confesado que, mientras con su padre nunca se fue de fiesta, con sus hijos se puede permitir el irse por ahí y pasarlo bien.

Sin embargo, ha reconocido que hubo una época en la que llegó a tener "mala conciencia". En concreto, ha explicado que, tras separarse de la madre de sus hijos, estos se fueron a vivir con él y "yo no soy una persona que tenga mucha paciencia". "No llevaba bien el papel de policía", ha desvelado.

Pese a esto, ha asegurado que siempre ha tenido una relación muy buena con ellos. "Desconfiaba de que fuese a ser así y no me fuesen a echar cosas en cara", ha señalado, aclarando que es todo lo contrario. "Se vienen conmigo encantados. A mi hija mayor le parece un planazo ir conmigo de vacaciones", ha contado.

