Gonzo entrevista en Salvados a un miembro de Médicos Sin Fronteras para hablar de la situación en Gaza: "Solo queremos que pare"

Tras el alto al fuego en Gaza, Salvados emite el próximo domingo en laSexta un reportaje de estreno en el que el equipo del programa nos lleva a Oriente Medio. Gonzo contacta con una joven en Palestina y entrevista a un miembro de Médicos sin Fronteras.

"Esa reunión entre Trump y Netanyahu, el plan de paz, los 20 puntos... ¿cómo hablan de ellos tus compañeros de Médicos Sin Fronteras?", pregunta Gonzo a un miembro de la ONG, como podemos ver en este adelanto del próximo programa de Salvados, que se emitirá el próximo domingo en laSexta y que nos llevará hasta la Franja de Gaza.

Quienes allí están desplegados prestando ayuda humanitaria no pueden quitarse una pregunta de la cabeza: "¿por qué hemos llegado a esta situación?". "Solo queremos que pare", recalca.

"Por desgracia, llega muy tarde", lamenta una joven que muestra la "cruda realidad" de lo que allí se vive a diario: "Junto a miles de heridos sin acceso a una sanidad digna hay cientos de miles de personas enfrentándose a las peores condiciones de vida posible".

En la temporada pasada, Gozo consiguió reunir en una misma mesa a un israelí y a un palestino residentes en España. Ahora, dos años después y con el reciente acuerdo de paz sobre la mesa, vuelve a afrontar este conflicto, pero esta vez desde el terreno.

