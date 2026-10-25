"En España no es bueno enemistarse con jueces porque te puede llegar a pasar algo": Urías, tras la inhabilitación del juez Acayro

El catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías analiza en Salvados la condena que inhabilitó durante diez años al exjuez Acayro y cuestiona las circunstancias del procedimiento.

El catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías analiza en Salvados el caso del exmagistrado Acayro, condenado a diez años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. El alto tribunal duplicó así la pena inicial de cinco años, una decisión que suscita interrogantes para el experto. "Si hubiera que definir este caso de algún modo, creo que sería con la palabra inquietante", afirma.

Para Urías, las circunstancias que rodearon el procedimiento plantean dudas sobre los motivos que pudieron conducir a la condena. Entre las posibilidades que analiza están las investigaciones de corrupción que Acayro dirigió en Castro Urdiales y el enfrentamiento que mantuvo con "uno de los jueces más poderosos de Santander". El catedrático no da por probada ninguna relación entre estos antecedentes y la sentencia, pero reconoce que la información conocida no despeja sus dudas. "Es inquietante porque uno, cuando más datos lee y conoce, más se queda con la duda de qué hay detrás", resume.

Admite además que resulta complicado demostrar si existió una rencilla personal detrás de la condena. "Que puede haber jueces que en un momento dado utilicen su sentencia para saldar cuentas personales... No es lo habitual, pero puede pasar", sostiene, aunque reconoce la dificultad de probar que algo así haya ocurrido en este caso.

Su advertencia es contundente: "Me consta que en España no es bueno enemistarse con muchos jueces porque te puede llegar a pasar algo", sentencia.

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