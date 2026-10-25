Urías, catedrático, define el caso contra el juez Acayro como "inquietante": "Cuanto más datos conozco, más dudo de qué hay detrás"

El catedrático Joaquín Urías analiza las dudas que le suscita la causa contra Acayro en Salvados junto a Gonzo. "Me consta que en España no es bueno enemistarse con muchos jueces porque te puede llegar a pasar algo", comenta.

El catedrático de Derecho Constitucional Joaquín Urías analiza en Salvados las circunstancias de la condena del exjuez Acayro, inhabilitado durante 10 años por el Tribunal Supremo. El organismo duplicó la condena inicial de cinco años de inhabilitación. "Si hubiera que definir este caso de algún modo, creo que sería con la palabra inquietante", afirma Urías.

El catedrático explica que las circunstancias conocidas le llevan a preguntarse si la condena pudo estar relacionada con las investigaciones de corrupción que Acayro dirigió en Castro Urdiales o con el enfrentamiento que mantuvo con "uno de los jueces más poderosos de Santander". "Es inquietante porque uno, cuando más datos lee y conoce, más se queda con la duda de qué hay detrás", resume.

Urías puntualiza que hay elementos que no se pueden demostrar y que, por tanto, resulta difícil determinar si existió una rencilla personal detrás de la condena. Sin embargo, considera que la combinación de esas dudas con las irregularidades técnicas que, a su juicio, rodearon el procedimiento resulta preocupante. "Que puede haber jueces que en un momento dado utilicen su sentencia para saldar cuentas personales... No es lo habitual, pero puede pasar", sostiene, aunque admite que es difícil de demostrar.

"Me consta que en España no es bueno enemistarse con muchos jueces porque te puede llegar a pasar algo", sentencia el catedrático.

La sentencia de Acayro

El propio exmagistrado califica de "peculiar, por decirlo suave" el juicio que llevó a la sentencia que acabó con su carrera judicial. "Como prueba, propone aportar el expediente administrativo. Entonces, el Tribunal propone suspender el juicio durante 60 minutos", explica. Gonzo lo resume con claridad: "Esa prueba que es fundamental para saber si habías cometido o no un error o un delito se aporta en ese momento, no antes ni durante la instrucción ni otras partes del proceso".

"La prueba de la acusación no estaba en la causa", insiste Acayro, que se acogió a su derecho a no declarar. "Ahí te diste cuenta de que estabas jodido", señala el periodista. "En la parte de la sentencia en la que se me condena, el ponente dice literalmente que la única prueba que ha tenido en consideración para armar la condena es este expediente administrativo", añade.

El exjuez sostiene que pedir la documentación que faltaba era una facultad prevista en la ley y rechaza que su actuación constituyera un delito. "El caso acabó con una sentencia histórica y lo digo con ironía", afirma. Según Acayro, "es la primera sentencia que se dicta condenando a una persona por un delito doloso con atenuante de error". "Un delito de prevaricación judicial dolosa es imposible que conlleve el atenuante de error. O es doloso o es error", comenta.

"Me condenaron de una manera muy difícil de justificar en Derecho, porque lo que yo hice y por lo que me han condenado es porque dicté un auto. Entonces, se supone que ese auto es manifiestamente ilegal. Ocho años después, ese auto está en vigor. Se olvidaron de anularlo", explica

"Lo condenan porque él está intentando descubrir si el abogado que participa en un asunto ha sido o no contratado irregularmente", cuenta por su parte Urías. El experto cuestiona la actuación del magistrado desde otro punto de vista. Considera que un juez debe centrarse en resolver el fondo del asunto y no en investigar cómo se ha contratado al abogado que interviene en él. "Sinceramente, es una conducta, como mínimo, irregular", afirma al valorar esa actuación.

Pero el verdadero calvario para Acayro vino después, cuando recurrió al Supremo y este, no solo no anuló esta sentencia de cinco años de inhabilitación, sino que la duplicó.

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