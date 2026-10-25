Acayro considera que López del Moral no debería haber admitido la querella contra él: "Yo estaba compitiendo con él por la plaza"

Acayro cuestiona la admisión de la querella que terminó con su inhabilitación. La presentó el Colegio de Abogados de Cantabria cuando él competía por la presidencia del TSJ con López del Moral, relata en esta entrevista de Salvados.

La disputa por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y la querella que acabó con la condena de Luis Acayro Sánchez se cruzaron en un momento decisivo de la carrera del juez. En Salvados, el exmagistrado explica a Gonzo por qué le sorprendió que José Luis López del Moral, con quien estaba en ese momento compitiendo por la presidencia del Tribunal, presidiera la sala que admitió a trámite la querella presentada contra él.

Acayro había llegado a Santander después de pasar ocho años en Castro Urdiales, donde instruyó diversas causas relacionadas con la corrupción urbanística. "Sé que muchos juicios han acabado con condenas", le cuenta a Gonzo. "Pensaba que iba a tener lo que tenía antes, que era una vida profesional normal, en la que haría mi trabajo", comenta en el programa de laSexta. "Pero no me esperaba, ni mucho menos, todo lo que ha pasado después", añade.

Ya en la capital cántabra impulsó iniciativas de modernización judicial, entre ellas la puesta en marcha de una vista telemática integral en mayo de 2021, durante la pandemia.

En 2020 decidió presentarse a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. La convocatoria valoraba especialmente los programas con medidas tecnológicas para transformar la Administración de Justicia, un ámbito en el que consideraba que podía aportar propuestas.

Su rival era López del Moral, que optaba a la reelección. "El mismo juez que presidía la sala que te había condenado en su día y que luego el Supremo le dio, como me decías antes, un pequeño tirón de orejas con un auto en el que anulaba la condena", recuerda Gonzo.

Acayro perdió la plaza y recurrió el nombramiento. "Leyendo la fase de la convocatoria, vi que se valoraría por el Consejo General del Poder Judicial el grado de cumplimiento del programa del candidato en caso de reelección. Y, entonces, yo me leí el programa que él había presentado en el 2015, que tenía cinco medidas, y me di cuenta de que no había cumplido ninguna. Y, entonces, anuncié recurso", explica él mismo.

Poco después, en abril, el Colegio de Abogados de Cantabria presentó una querella contra Acayro por unos hechos ocurridos en 2018. El exmagistrado explica que, en un procedimiento contencioso-administrativo, había detectado que faltaba documentación en el expediente y pidió al Ayuntamiento que la aportara.

Según su relato, el abogado implicado ya había presentado anteriormente una queja por esos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia, que la elevó al Consejo General del Poder Judicial y acabó archivándose. Acayro sostiene que la petición de documentación no perjudicó al letrado: una vez recibida, dictó sentencia y le dio la razón. "Fue una sentencia favorable para el abogado", recalca.

Por eso, le sorprendió que la querella fuera admitida a trámite. Pero, según explica, había otro motivo: la persona que presidía la sala de admisión era López del Moral. "Era la misma persona con la que yo estaba compitiendo la plaza desde hacía nueve meses", recuerda.

Gonzo le pregunta qué implicaciones tenía esa coincidencia. Acayro responde que, según su interpretación de la ley, cuando existe un pleito entre un juez y alguna de las partes, el magistrado debe abstenerse. "Y no se abstuvo", afirma.

El exmagistrado explica que la respuesta que recibió fue que el litigio se había producido entre él y el Consejo General del Poder Judicial, no entre él y López del Moral. Sin embargo, la coincidencia le generó dudas sobre el procedimiento y sobre lo que podía ocurrir a continuación.

"Que me iban a llevar a juicio y que me iban a condenar", responde cuando Gonzo le pregunta qué empezó a visualizar en aquel momento.

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