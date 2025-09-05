Ahora

Nueva temporada, el próximo domingo

"Yo creo que nunca me has dado un buen abrazo en tu vida": Gonzo 'busca el cariño' de El Gran Wyoming en Salvados

Nueve años trabajando juntos en El Intermedio y El Gran Wyoming nunca le ha dado "un buen abrazo" a Gonzo. ¿Lo conseguirá el periodista seis años después de marcharse del programa? Descúbrelo en el próximo programa de Salvados.

Salvados estrena nueva temporada el próximo domingo y lo hace con un invitado muy especial. Coincidiendo con el vigésimo aniversario de El Intermedio, el programa más longevo de laSexta, el espacio presentado y dirigido por Gonzo entrevista a El Gran Wyoming.

De esos 20 años en emisión, el periodista ha formado parte durante nueve años de su equipo. Casi una década en la que, asegura él mismo en este adelanto del próximo capítulo de Salvados, nunca ha recibido "un buen abrazo" del que fuera su jefe.

"Pues esto tiene que ver con que soy una persona muy necesitada de afecto. Exijo a la gente que me quiera. Y probablemente, tiene que ver con que mi madre no estaba", reflexiona Wyoming.

Nueva temporada de Salvados, el próximo domingo, en laSexta. A partir de las 22:30h.

